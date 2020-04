Südkoreas Ausfuhren schrumpfen im März um 0,2 Prozent

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im März als Folge von Covid-19 einen Exportrückgang verbucht.Das Exportvolumen sei um 0,2 Prozent im Vorjahresvergleich auf 46,91 Milliarden Dollar geschrumpft, teilte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Mittwoch mit.Die Einfuhren gingen um 0,3 Prozent auf 41,87 Milliarden Dollar zurück.In der Handelsbilanz wurde ein Überschuss von 5,04 Milliarden Dollar verzeichnet. Damit konnte das Land den 98. Monat in Folge ein Plus erzielen.Nach weiteren Angaben konnten Südkoreas monatliche Exporte nach einem monatelangen Rückgang erst im Februar wieder anspringen, um dann im nächsten Monat wieder leicht zurückzugehen. Das tägliche Exportvolumen im März schrumpfte um 6,4 Prozent, nach einem zweistelligen Rückgang im Februar.