Zahl der Corona-Fälle in Südkorea steigt um 101 auf 9.887

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus auf 9.887 gestiegen.Die täglichen Fallzahlen sanken zwar am Dienstag leicht, jedoch wurden weitere Masseninfektionen in Klinken und Kirchen sowie importierte Fälle gemeldet.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden am Dienstag 101 neue Fälle bestätigt.Seoul meldete mit 24 Neuinfektionen die meisten Fälle. Dazu zählen Masseninfektionen in der Manmin Zentralkirche und importierte Fälle.In der Provinz Gyeonggi wurden 23 neue Fälle nachgewiesen. Allein im Krankenhaus der Katholischen Universität von Korea in Uijeongbu wurden acht Fälle bekannt. Dort wurden bisher insgesamt zehn Infizierte bestätigt.In Daegu wurden 20 Neuinfektionen nachgewiesen, vor allem im Zusammenhang mit Infektionsherden in Pflegeheimen und Kliniken.Sieben Fälle wurden im Zuge der Kontrollen bei der Einreise entdeckt.Die Zahl der Todesfälle unter den Corona-Patienten stieg um drei auf 165 an. Die Zahl der genesen aus der Quarantäne entlassenen Infizierten nahm um 159 auf 5.567 zu.