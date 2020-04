Finnisches Krankenhaus schickt Corona-Proben zum Testen nach Südkorea

Photo : KBS News

Ein finnisches Krankenhaus will Proben von verdächtigen Covid-19-Patienten zum Testen nach Südkorea schicken, um eventuelle Infektionen bestätigen zu lassen.Grund sei der Mangel an Testgeräten in Nordeuropa angesichts der zunehmenden Zahl der Corona-Fälle, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag (Ortszeit).Das Unternehmen Mehiläinen, das in Finnland eine Reihe von Privatkliniken betreibt, plant, in den nächsten zwei Wochen 18.000 Proben an ein südkoreanisches Labor zu schicken. Die erste Ladung mit 1.500 Proben wird am Mittwochnachmittag mit einem Charterflug von Helsinki aus losgeschickt.Mehiläinen begründete die Entscheidung damit, dass in Finnland und anderen europäischen Ländern keine Institution gefunden werden könne, die mit dem Testen beauftragt werden könne.Lauf AFP wurden in Finnland lediglich 21.000 Corona-Tests unter anderem bei Mitgliedern der Hochrisikogruppen und medizinischem Personal durchgeführt. In dem Land wurden rund 1.300 Infektionen bestätigt, und 17 Menschen starben an Folgen von Covid-19. Jedoch kann laut den dortigen Gesundheitsbehörden die Zahl der tatsächlich Infizierten mehr als 30 Mal höher sein.