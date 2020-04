Südkorea verschiebt P4G-Gipfel wegen Corona-Pandemie auf nächstes Jahr

Photo : KBS News

Der für Ende Juni in Südkorea vorgesehene zweite Gipfel der Initiative „Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030“ (P4G) wird wegen der Corona-Pandemie auf das kommende Jahr verschoben.Die Entscheidung sei am Dienstagvormittag auf der Kabinettssitzung unter Leitung des Präsidenten gefällt worden, teilte der Sprecher des Präsidialamtes, Kang Min-seok, mit.Südkorea habe sich zuvor mit wichtigen eingeladenen Ländern beraten. Die Regierung wolle den neuen Termin später nach einer umfassenden Berücksichtigung der Situation um Covid-19 festlegen, hieß es.Der P4G-Gipfel fand 2018 in Dänemark zum ersten Mal statt. Auf dem Gipfel wird über globale Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Umwelt, darunter der Klimawandel, diskutiert.