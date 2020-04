Baek Hee-na gewinnt Astrid-Lindgren-Preis

Photo : YONHAP News

Der renommierte Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis geht dieses Jahr an die südkoreanische Kinderbuchautorin und –illustratorin Baek Hee-na.Das berichtete die deutsche Nachrichtenagentur dpa am Dienstag (Ortszeit).Die Jury-Vorsitzende Boel Westin sagte, Baek setze Geschichten über die Einsamkeit, Begegnungen und Gemeinschaft von Kindern in Szene. Ihre Arbeit sei sinnlich, scharf und schwindelerregend.Der Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis gilt als Nobelpreis für Jugendliteratur. Er wurde 2002 von der schwedischen Regierung zu Ehren der Autorin Astrid Lindgren eingeführt und ist mit 500.000 Dollar dotiert.Dieses Jahr gab es 240 Nominierte aus 67 Ländern.Baek veröffentlichte bisher 13 Bilderbücher, „Wolkenbrot“ wurde in über zehn Ländern übersetzt und herausgegeben.Sie wurde 1971 in Seoul geboren und studierte Pädagogik an der Ehwa Frauenuniversität. Sie wurde bei der Kinderbuchmesse in Bologna 2005 als Illustratorin des Jahres geehrt.