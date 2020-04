Regierung stellt Corona-Hilfe für Dutyfreeläden und Filmbranche vor

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat heute Maßnahmen zur Unterstützung von Dutyfreeläden und der Filmbranche angesichts deren Schwierigkeiten wegen der Corona-Pandemie vorgelegt.Den Dutyfreeläden von Großunternehmen und großen Mittelständlern an Flughäfen werden die Mieten um 20 Prozent gekürzt. Bei Dutyfreeläden, Covenience-Shops und Restaurants an Flughäfen, die von kleinen und mittleren Unternehmen sowie Kleinhändlern betrieben werden, wird der Mietnachlass von derzeit 25 Prozent auf 50 Prozent erhöht.Die Maßnahmen werden befristet und höchstens sechs Monate lang gelten, bis die Passagierzahl an Flughäfen 60 Prozent des letztjährigen Niveaus erreicht.Auch wurden Maßnahmen für die Tourismusbranche und Kinos beschlossen. Die Bewertung der Hotelklassen wird bis zur Aufhebung der Epidemie-Warnung verschoben. Die Provisionen für die Sicherheitsprüfung an Vergnügungseinrichtungen werden um 50 Prozent erlassen.Den Kinos, deren Umsatz im März um mehr als 80 Prozent im Vorjahresvergleich schrumpfte, wird ein Zahlungsaufschub für den Beitrag für die Förderung der Filmindustrie bis Jahresende gewährt.Für etwa 20 einheimische Filme, deren Produktion gestoppt wurde, werden Produktionszuschüsse gewährt. Etwa 400 Beschäftigten in der Filmbranche wird ein Ausbildungsgeld gezahlt.