Universitäten verlängern wegen Covid-19 Online-Unterricht

Photo : YONHAP News

Immer mehr Universitäten in Südkorea verlängern den wegen Covid-19 eingeführten Online-Unterricht.Die Ehwa Frauenuniversität teilte am Mittwoch mit, das ganze Semester hindurch Online-Vorlesungen abzuhalten. Diesen Schritt macht die Hochschule als erste in Seoul und Umgebung.In einigen Fächern wie Ingenieurs- und Naturwissenschaften, in denen ein Präsenzunterricht zwingend erforderlich ist, werden ab dem 4. Mai einzelne Veranstaltungen wie Laborexperimente auf dem Campus stattfinden.Die Entscheidung, ob Zwischen- und Semesterabschlussprüfungen stattfinden, liege bei den jeweiligen Professoren. Prüfungen auf dem Campus sind jedoch erst ab dem 4. Mai möglich.Die Seoul Nationaluniversität beschloss, den Online-Unterricht bis 12. April zu verlängern. Die Yonsei Universität will bis 12. Mai an dieser Unterrichtsform festhalten und die Korea Universität bis 2. Mai.