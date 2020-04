Internationales Südkorea fordert von Japan Zulassung von Besuchen von Geschäftsleuten trotz Einreiseverbot

Südkorea hat von Japan gefordert, trotz des Einreiseverbots Geschäftsleute weiterhin einreisen zu lassen.



Das habe nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums Kim Jung-han, Generaldirektor für asiatische und pazifische Angelegenheiten in einem Videogespräch mit seinem japanischen Amtskollegen Shigeki Takizaki am Mittwoch gesagt.



Kim habe die Notwendigkeit angesprochen, dass ein Gleichgewicht gefunden werden müsse, um Besuche für humanitäre Zwecke und unerlässliche Besuche von koreanischen Geschäftsleuten trotz der Verstärkung der Maßnahmen zur Covid-19-Eindämmung zu ermöglichen, hieß es.



Hintergrund ist, dass Japan ab Freitag ein Einreiseverbot für 49 weitere Länder und Territorien einschließlich Südkoreas und der USA einführen will.



Kim habe zudem erneut die südkoreanische Position zur Frage der Zwangsarbeit von Koreanern zur japanischen Kolonialzeit unterstrichen. Er habe verlangt, dass Japan seine Exportrestriktionen umgehend zurücknimmt, die Südkorea als Vergeltung für die Gerichtsurteile zur Entschädigung früherer Zwangsarbeiter betrachtet. Takizaki habe erneut die Position der japanischen Regierung erläutert, teilte das Außenministerium mit.



Angesichts der Eröffnung eines Informationszentrums zum industriellen Erbe in Japan habe Kim Maßnahmen gefordert, damit Besucher verstehen könnten, dass Koreaner an Industriestätten wie die Insel Hashima Zwangsarbeit verrichten mussten, hieß es weiter.