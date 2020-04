Parteien starten in offiziellen Wahlkampf für Parlamentswahl

Photo : YONHAP News

Die Parteien sind heute in den offiziellen Wahlkampf für die Parlamentswahl am 15. April gestartet.Lee Nak-yon, der frühere Ministerpräsident und Ko-Vorsitzende des Wahlkampfkomitees der regierenden Minjoo-Partei Koreas, besuchte einen Laden im Bezirk Jogno in Seoul. Lee kandidiert in dem prestigeträchtigen Wahlkreis.Die Regierungspartei und ihre Satellitenpartei Bürgergemeinschaft wollen am Nachmittag an der Nationalversammlung eine Feier zum Start des offiziellen Wahlkampfes abhalten.Der Vorsitzende der führenden Oppositionspartei, der Vereinten Zukunftspartei, Hwang Kyo-ahn, kandidiert ebenfalls im Jogno-Bezirk in der Hauptstadt. Er besuchte am Mittwochabend den Gwanghwamun-Platz im Stadtzentrum und verkündete sein Ziel, die Wahl zu gewinnen.Auch die Spitzenkandidaten der kleineren Parteien, darunter Gerechtigkeitspartei und Partei für ein besseres Auskommen der Menschen, starteten ihre offiziellen Wahlkampagnen.