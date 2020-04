Südkorea äußert Bedauern über Einreiseverbot in Japan

Photo : YONHAP News

Die Regierung in Seoul hat Bedauern über das Einreiseverbot für Südkoreaner in Japan ausgesprochen.Japan hatte für die Eindämmung des neuen Coronavirus ein Einreiseverbot für alle Südkoreaner verhängt. Dabei sinkt in Südkorea die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen beständig.Japan habe Südkorea am Sonntag über einen diplomatischen Kanal über seine Entscheidung informiert. Die Seouler Regierung habe schon zu diesem Zeitpunkt Bedauern über den Beschluss geäußert, sagte ein Beamter des Außenministeriums am Mittwoch in Seoul.Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe hatte am Mittwoch ein Einreiseverbot für Ausländer aus 49 Staaten und Regionen verkündet. Außer Südkorea sind auch China und die USA davon betroffen.Japan hatte zuvor bereits die Einreise von Südkoreanern untersagt, die in besonders gefährdeten Regionen wie der Stadt Daegu waren. Ab Freitag gilt das Einreiseverbot für Südkoreaner aus allen Landesteilen.