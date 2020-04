Messi wählt Son zu 25 besten Spielern der Champions League

Photo : YONHAP News

Son Heung-min von Tottenham Hotspur steht auf einer von Lionel Messi, Kapitän des FC Barcelona, erstellten Liste der 25 besten Spieler der Champions League.Laut einem britischen Medienbericht entwickelte der „Gott des Fußballs“ mit Topps, Hersteller von Sport-Sammelkarten, ein Karten-Set der UEFA Champions League 2019/20.Zu den von Messi ausgewählten 25 besten aktiven Spielern zählen Son und sein Teamkollege Harry Kane.Tottenham schied zwar im Achtelfinale der Champions League aus, Son konnte jedoch fünf Tore in sechs Spielen erzielen.Der südkoreanische Nationalspieler wurde in der wegen Covid-19 unterbrochenen Saison in 32 Spielen eingesetzt und erzielte insgesamt 16 Treffer.