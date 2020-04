Notenbank pumpt mittels Anleihenkäufen Geld in den Markt

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank will ab heute in Form von Repogeschäften (RP) eine unbegrenzte Menge an Liquidität in den Markt pumpen.Die Bank of Korea teilte mit, am heutigen Donnerstag Angebote für Rückkaufvereinbarungen von Banken und Wertpapierunternehmen entgegenzunehmen.Ihr Währungsausschuss hatte am 26. März beschlossen, drei Monate lang wöchentlich solche Anleihen zu kaufen, um die Liquiditätsnachfrage ohne Obergrenze zu decken.Die Maßnahme unterscheidet sich de facto kaum von der quantitativen Lockerung (QE), zu der die Zentralbanken führender Länder wie die USA greifen. Daher gilt sie als koreanische Variante der quantitativen Lockerung.Bei RP handelt es sich um Anleihen, die Finanzinstitute unter der Bedingung verkaufen, sie nach einer bestimmten Frist mit Zinsen wieder zurückkaufen zu können.Ab kommender Woche will die Notenbank jeden Dienstag Angebote entgegennehmen.