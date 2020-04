Politik Beamter: Verhandlungen mit USA über Verteidigungskosten noch in der Schwebe

Laut einem Beamten des südkoreanischen Außenministeriums sind die Verhandlungen über die Aufteilung der Verteidigungskosten mit den USA noch in der Schwebe.



Die Äußerung erfolgte am Mittwoch, nachdem bekannt geworden war, dass beide Seiten eine vorläufige Einigung über die Höhe der südkoreanischen Zahlungen für die Stationierung der US-Truppen erzielt hätten. Demnach war erwartet worden, dass möglicherweise schon am Mittwoch eine endgültige Einigung gelingen könnte.



Wie verlautete, sei noch eine Feinabstimmung erforderlich. Zwar verlautete, dass eine Annäherung in Bezug auf Südkoreas Forderung nach einer Anhebung um zehn Prozent gegenüber dem letztjährigen Niveau erzielt worden sei. Jedoch habe dies noch nicht abschließend vereinbart werden können.



Der südkoreanische Verhandlungsführer Jeong Eun-bo hatte am Dienstag gesagt, dass eine deutliche Annäherung gelungen sei. Daher erwarte er, dass bald eine endgültige Einigung über das Abkommen zur Aufteilung der Verteidigungskosten erzielt würde.