Regierung will sich für sichere Wahlen einsetzen

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat im Vorfeld der Parlamentswahl versprochen, sich für sichere Wahlen einzusetzen.Die Regierung wolle gemeinsam mit der Nationalen Wahlkommission alle Bemühungen hierfür unternehmen, teilten Außenministerin Kang Kyung-wha, Justizministerin Choo Mi-ae und Innenminister Chin Young in einer gemeinsamen Stellungnahme an die Bürger am Donnerstag mit.Die anstehende Wahl finde inmitten einer nationalen Krisensituation wegen Covid-19 statt. Es werde erwartet, dass infolge von Covid-19 illegale Wahlkampfaktivitäten im Cyberraum wie die Produktion und Verbreitung von Fake News zunehmen würden, hieß es. Sie baten die Bürger um die Kooperation für eine faire und sichere Wahl.Als Maßnahmen zur Schaffung einer guten Wahlatmosphäre und der Förderung einer fairen Wahl wurden die Desinfektion der Wahllokale und Orte der Stimmenauszählung vor und nach der Wahl und die Bereitstellung von Wahlkabinen für Wähler mit verdächtigen Symptomen vorgestellt. Auch wurde die Gewährleistung des Stimmrechts der Corona-Infizierten genannt.