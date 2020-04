Umfrage: Sieben von zehn Wählern wollen bei Parlamentswahl unbedingt wählen gehen

Photo : YONHAP News

Sieben von zehn Wählern wollen bei der Parlamentswahl am 15. April unbedingt wählen gehen.Das gab die Nationale Wahlkommission am Donnerstag anhand der Ergebnisse einer Meinungsumfrage bekannt. Das Meinungsforschungsinstitut Gallup Korea befragte im Auftrag der Kommission am 23. und 24. März landesweit 1.500 Wahlberechtigte am Telefon.72,7 Prozent antworteten, dass sie unter allen Umständen ihre Stimme abgeben würden. Das sind 8,8 Prozentpunkte mehr als bei einer Umfrage bei der letzten Parlamentswahl.Der Anteil der Wahlwilligen erreichte in der Altersgruppe von 18 bis 29 Jahren 52,8 Prozent, 71,3 Prozent bei den Menschen in ihren Dreißigern und 77 Prozent bei den Vierzigern. Bei den Fünfzigern liegt der Anteil bei 73,8 Prozent, während 83,8 Prozent der Sechziger und 82,5 Prozent der über 70-Jährigen unbedingt wählen gehen wollen.20,9 Prozent sagten, dass sie nach Möglichkeit wählen wollen.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 2,5 Prozentpunkten. Details können auf der Webseite der Wahlkommission eingesehen werden.