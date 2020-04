Südkorea möchte Erfahrungen bei Bekämpfung von Covid-19 weitergeben

Photo : YONHAP News

Südkorea will die internationale Gemeinschaft an seinen Erfahrungen bei der Bekämpfung von Covid-19 teilhaben lassen.Das sagte Präsident Moon Jae-in am Donnerstag in einem Telefongespräch mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen.Moons Sprecher Kang Min-seok teilte im Anschluss auf einer Pressekonferenz mit, dass Moon Bereitschaft signalisiert habe, mit dem Ausland Erfahrungen bei der Quarantäne und klinische Daten zu teilen.Der Präsident habe die Wichtigkeit der internationalen Koordinierung unterstrichen, damit der Covid-19-Ausbruch so schnell wie möglich für beendet erklärt werden könne. Auch habe er eine enge Zusammenarbeit vorgeschlagen, um die wirtschaftlichen Folgen des Ausbruchs zu mindern und den zwischenstaatlichen Handel zu fördern.Die dänische Regierungschefin habe gesagt, sie freue sich auf eine Zusammenarbeit mit Südkorea, gerade in einer Zeit, da die Versorgung mit medizinischer Ausrüstung in ihrem Land kritisch geworden sei.Sie habe großes Interesse an Testkits und medizinischen Geräten aus Südkorea signalisiert. Moon habe ihr angeboten, eine Liste der benötigten Güter zusammenstellen. Südkorea wolle eine Lieferung wohlwollend prüfen, sofern die Bedingungen im eigenen Land den Export der Güter zuließen.