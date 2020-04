Südkorea sagt Auslandswahl in weiteren Ländern ab

Photo : Getty Images Bank

Angesichts der Covid-19-Ausbreitung können südkoreanische Wähler in weiteren Ländern einschließlich Russlands nicht für die anstehende Parlamentswahl ihre Stimme abgeben.Die Nationale Wahlkommission teilte am Donnerstag mit, die Stimmabgabe zusätzlich an fünf diplomatischen Vertretungen in fünf Ländern abzusagen. Dazu zählen Indien, Russland, Irak, Oman und El Salvador. Von der Entscheidung sind 1.333 Wahlberechtigte betroffen.Mit der Erweiterung der Liste ist die Auslandswahl an insgesamt 91 diplomatischen Vertretungen in 55 Ländern einschließlich Italiens und der USA abgesagt worden. Demnach müssen 87.252 Wähler, 50,7 Prozent aller Wahlberechtigten im Ausland, auf den Urnengang verzichten.Die Stimmabgabe von Auslandskoreanern findet vom 1. bis 6. April statt.