Südkorea strebt wegen Covid-19 speziellen Videogipfel der ASEAN plus Drei an

Photo : YONHAP News

Südkorea will einen Sonder-Videogipfel der ASEAN plus Drei zustande bringen, um die internationale Kooperation im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie zu verstärken.Das teilte der stellvertretende Sprecher des Präsidialamtes Yoon Jae-kwan am Donnerstag vor der Presse mit. Südkorea stimme sich zurzeit mit den betreffenden Ländern über das Vorhaben ab.ASEAN plus Drei bezieht sich auf die zehn Mitglieder des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN sowie Südkorea, China und Japan.Die Staats- und Regierungschefs der G20-Länder hatten am 26. März eine Videokonferenz abgehalten und eine gemeinsame Erklärung angenommen, in der die Solidarität im Kampf gegen Covid-19 betont wurde.Laut dem Präsidialamt führte Präsident Moon Jae-in in Bezug auf Covid-19 bisher 15 Telefongespräche mit ausländischen Amtskollegen, beginnend mit dem Telefonat mit Chinas Präsident Xi Jinping am 20. Februar.Die häufigen Telefongespräche führte das Präsidialamt auf die Wichtigkeit des weltweiten Zusammenhalts im Kampf gegen Covid-19 zurück. Als weiteren Grund wurden Bitten von Ländern genannt, Südkoreas Erfahrungen bei der Eindämmung zu teilen und koreanische Diagnosekits und medizinische Geräte zur Verfügung zu stellen.Nach weiteren Angaben haben insgesamt 90 Länder mit Stand von Dienstag Südkorea über diplomatische Kanäle gebeten, medizinische Geräte und Güter wie Diagnosekits zu exportieren oder humanitäre Hilfe zu leisten. Sollten auch Anfragen über zivile Kanäle mitgezählt werden, steigt die Zahl der Länder auf 121.