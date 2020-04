Internationales USA fordern Nordkorea angesichts Covid-19 zu Freilassung religiöser Gefangener auf

Die USA haben Nordkorea und andere Länder zur Freilassung religiöser Gefangener aufgefordert.



Angesichts der Covid-19-Pandemie sollten hunderttausende aus religiösen Gründen Inhaftierte sofort freigelassen werden, forderte der US-Sonderbotschafter für Religionsfreiheit Sam Brownback am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Reportern.



Wie Associated Press berichtete, sei dies nach Einschätzung des Gesandten in der aktuellen Situation dringend erforderlich, insbesondere in autoritär regierten Ländern, in denen religiöse Minderheiten unterdrückt würden.



Brownback habe in diesem Zusammenhang China, Indonesien, Iran, Eritrea, Russland und Vietnam genannt. In diesen Ländern befinde sich eine beträchtliche Anzahl von Menschen wegen ihrer religiösen Überzeugung im Gefängnis.



In Nordkorea gebe es eine große Zahl an Gefangenen und sie seien dem Virus besonders stark ausgesetzt.