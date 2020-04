Fitch senkt Wachstumsprognose für Südkorea auf minus 0,2 Prozent

Photo : YONHAP News

Der neuesten Prognose der Ratingagentur Fitch zufolge wird Südkoreas Wirtschaft dieses Jahr infolge der Covid-19-Pandemie schrumpfen.Südkoreas Bruttoinlandsprodukt werde um 0,2 Prozent schrumpfen, schrieb Fitch in einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht.Noch im März hatte die Ratingagentur mit 0,8 Prozent Wachstum gerechnet.Im ersten und zweiten Quartal werde das BIP jeweils um drei Prozent im Vorquartalsvergleich zurückgehen, hieß es. Das bedeutet, dass Südkorea im ersten Halbjahr in eine Rezession abrutschen werde.Für die beiden folgenden Quartale wurde jeweils 1,4 Prozent Wachstum prognostiziert.Fitch korrigierte auch die Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft deutlich nach unten und begründete dies mit dem hohen Tempo der Covid-19-Ausbreitung. Sie wurde von 1,3 Prozent im Vormonat auf minus 1,9 Prozent gesenkt.Die Prognose für die USA wurde von einem Prozent auf minus 3,3 Prozent herabgesetzt, die für die Eurozone von minus 0,4 Prozent auf minus 4,2 Prozent. Für China wurden 1,6 Prozent prognostiziert, nach zuvor 3,7 Prozent.