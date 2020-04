Zahl der Einreisenden im März um 92 Prozent geschrumpft

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Einreisenden in Südkorea ist inmitten der Covid-19-Pandemie drastisch zurückgegangen.Vom 1. März bis 1. April reisten 344.390 Personen ein, das sind 92 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.75 Prozent der Eingereisten sind südkoreanische Staatsbürger.Die Zahl der Einreisenden aus China schrumpfte um 97 Prozent auf knapp 25.000. Die entsprechende Zahl aus den USA sank um 58 Prozent, die aus Europa um 71 Prozent.Nach der Einführung einer zweiwöchigen Selbstquarantäne für alle Einreisenden fiel die Zahl der Einreisenden am Donnerstag erstmals unter die 6.000er-Marke.Unterdessen wurde unter den 205 am Donnerstag aus Italien ausgeflogenen Südkoreanern ein Corona-Infizierter bestätigt und ins Krankenhaus gebracht. Die anderen werden in einer Notunterkunft 14 Tage lang unter Quarantäne stehen.Um importierte Corona-Fälle zu verhindern, griff das Justizministerium erstmals zur Einschränkung des Aktivitätsbereichs für Ausländer. Der Schritt gelte für alle Ausländer, die ab diesem Monat einreisen.Demnach droht beim Verstoß gegen die Quarantäneregeln eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe von bis zu 20 Millionen Won.