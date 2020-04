Südkorea verstärkt Kontrolle von Menschen in Selbstquarantäne

Photo : YONHAP News

Südkorea will die Kontrolle von Menschen in Selbstquarantäne verstärken.Auch seien härtere Strafen für Quarantänebrecher geplant, teilte die Zentrale für Katastrophenschutz mit.Allein am Sonntag seien 137 Menschen bei Verstößen gegen die Quarantäneauflagen ertappt worden. Durchschnittlich 6,4 Quarantäneinsassen am Tag würden die Vorgaben ignorieren. Die Polizei ermittle zurzeit gegen 63 dieser Personen.Die Zentrale plant ein System für die Überwachung rund um die Uhr. Um zu überprüfen, ob Personen die Pflicht zur zweiwöchigen Selbstquarantäne einhalten, sollen geografische Informationssysteme zur Anwendung kommen. Auch würden unangekündigte Besuche und Kontrollen auf das ganze Land ausgeweitet.Nach den neuen Regelungen droht eine bis zu einjährige Haftstrafe und ein Strafgeld in Höhe von bis zu zehn Millionen Won oder rund 8.100 Dollar, wenn die angeordnete Quarantäne gebrochen wird.Mit Stand von Samstag befanden sich 37.248 Personen in Südkorea in einer offiziell angeordneten Selbstquarantäne. Rund 30.000 von ihnen waren aus dem Ausland gekommen.