Behörde für Kulturerbe hält Museen und Ausstellungshallen geschlossen

Photo : YONHAP News

Die Behörde für Kulturerbe hat beschlossen, zur Eindämmung der Covid-19-Ausbreitung die ihr unterstellten Museen und Ausstellungshallen weiter geschlossen zu halten.Die Entscheidung gab die Behörde auf ihrer Webseite bekannt und begründete dies mit der Sicherheit der Besucher. Die Einrichtungen würden bis auf Weiteres geschlossen bleiben.Zunächst sollten die Einrichtungen vom 25. Februar bis 8. März schließen. Anschließend war die Schließung zweimal jeweils um zwei Wochen verlängert worden.Davon betroffen sind unter anderem das Nationale Palastmuseum in Seoul, das König Sejong-Museum in Yeoju und das Nationale Naturerbe-Zentrum in Daejeon.