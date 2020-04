Präsident Moon: Südkorea wird Covid-19 so wie Waldbrände in Gangwon überwinden

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat seine Zuversicht für die Überwindung der Corona-Pandemie bekräftigt.Südkorea werde Covid-19 bewältigen, genauso wie es die massiven Waldbrände im vergangenen Jahr in der Provinz Gangwon erfolgreich bekämpft habe, sagte Moon am Sonntag bei einem Besuch in dieser Provinz.Moon und First Lady Kim Jung-sook besuchten anlässlich des Tages des Baums Gangneung, eine von dem Waldbrand vor einem Jahr besonders hart betroffene Stadt. Sie pflanzten gemeinsam mit 40 Menschen, darunter Einwohnern, die an der Löschung der Waldbrände beteiligt gewesen waren, Kiefern.Moon sagte, die Waldbrände in Gangwon seien ein Paradebeispiel dafür, dass die Behörden und Bürger mit Geschlossenheit eine Katastrophe überwunden hätten. Man praktiziere zwar wegen Covid-19 soziale Distanz, jedoch müsste die Wiederaufforstung fortgesetzt werden. Er rief die Bürger zur Mitwirkung daran auf.Anfang April 2019 hatten in Gangwon schwere Waldbrände gewütet, dabei brannten 2.830 Hektar Wald nieder.