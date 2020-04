Koreanische Anleger handeln verstärkt Aktien an ausländischen Börsen

Photo : YONHAP News

Private Anleger in Südkorea haben im März so kräftig wie nie zuvor Aktien an ausländischen Börsen gehandelt.Laut dem Informationsportal von Korea Securities Depository (KSD), Zentralverwahrer des Landes, erreichte das Volumen der Zahlungen für Aktientransaktionen im Ausland durch die Behörde im März eine Rekordhöhe von 13,76 Milliarden Dollar. Verglichen mit dem Vormonat wurde ein Zuwachs von 67,39 Prozent verzeichnet.Besonders US-Aktien wurden rege gehandelt. Das Volumen solcher Transaktionen belief sich im März auf den Rekordstand von 12,38 Milliarden Dollar. Der Anteil der US-Aktien am gesamten Handel mit ausländischen Aktien lag bei 90 Prozent.Gekauft wurden US-Aktien im Wert von 6,58 Milliarden Dollar, damit 96,21 Prozent mehr als im Vormonat. Das Volumen der Verkäufe der US-Aktien kletterte unterdessen um 97,79 Prozent auf knapp 5,8 Milliarden Dollar.Die wichtigen Aktienindizes an der New Yorker Börse sackten im März angesichts der rapiden Ausbreitung von Covid-19 in den USA stark ab. Bei Anzeichen für einen Kursanstieg begannen südkoreanische Anleger, US-Aktien in großer Anzahl zu kaufen.