Etwa 220 Südkoreaner aus Indien zurückgekehrt

Photo : YONHAP News

Etwa 220 Südkoreaner sind mit einem Sonderflug aus Indien zurückgekehrt.Wie die südkoreanische Botschaft in Indien mitteilte, sei Flug Korean Air KE482 am Sonntag um 19.40 Uhr mit rund 220 Südkoreanern an Bord am internationalen Flughafen Indira Gandhi International Airport in Neu-Delhi gestartet und am Montagmorgen im südkoreanischen Incheon gelandet.Die Passagiere seien vor dem Abflug Fieberkontrollen und einem Gesundheitscheck unterzogen worden. Auch sie müssen sich in Südkorea wie alle Einreisenden umgehend in eine 14-tägige Selbstquarantäne begeben.Indien hatte Ende letzten Monats einen Lockdown beschlossen, um das neue Coronavirus einzudämmen.