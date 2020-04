Erstmals seit 1992 kein Chinese ein- oder ausgereist

Photo : YONHAP News

Erstmals seit 1992 ist kein einziger Chinese in Südkorea ein- oder ausgereist.Wie das zuständige Justizministerium mitteilte, sei am Samstag kein chinesischer Staatsbürger im Land eingetroffen, noch habe ein Chinese Südkorea Richtung Heimat verlassen.Noch bis Januar kamen täglich rund 15.000 Chinesen nach Südkorea. Bis zum 29. März fiel der Wert auf 464 und mittlerweile auf null.Die Zahl der Chinesen, die von Südkorea aus in die Heimat reisten, lag im Januar bei rund 18.000 am Tag und fiel binnen drei Monaten auf null.Südkorea und China hatten im August 1992 diplomatische Beziehungen zueinander aufgenommen.