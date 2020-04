Parteien verstärken ihre Wahlkampfaktivitäten

Photo : YONHAP News

Am Wochenende haben die politischen Parteien in Südkorea ihre Wahlkampfaktivitäten für die Parlamentswahl am 15. April verstärkt.Lee Nak-yon, Chef des Wahlkampfkomitees der regierenden Minjoo-Partei Koreas, warb in seinem Wahlkreis Jongno in Seoul um Wählerstimmen.Er machte auf die Bewältigung der Covid-19-Krise aufmerksam und betonte, dass für die Überwindung einer nationalen Krise nicht zwischen Regierungs- und Oppositionslager zu trennen sei.Hwang Kyo-ahn, Chef der Partei für Zukunft und Integration und Lees Mitbewerber in Jongno, schlug vor, jedem Bürger eine finanzielle Nothilfe in Höhe von 500.000 Won zu zahlen.Die Minsaeng-Partei unterstrich, dass Regierungs- und Oppositionslager für die Bewältigung der Corona-Pandemie Kräfte bündeln sollten.Die Gerechtigkeitspartei forderte, die Affäre der mittels Telegram verübten digitalen Sexualverbrechen zügig aufzuklären.Ahn Cheol-soo, Vorsitzender der Partei des Volkes, sagte, er wolle lieber handeln als reden. Er begann vor einigen Tagen, als Teil seiner Wahlkampagne, quer durch das Land zu wandern.