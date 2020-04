Innerkoreanisches Zahl der neu nach Südkorea gekommenen Flüchtlinge aus Nordkorea auf Elf-Jahres-Tief gefallen

Im Auftaktquartal sind so wenige nordkoreanische Flüchtlinge wie seit elf Jahren nicht mehr nach Südkorea gekommen.



Laut dem Vereinigungsministerium kamen von Januar bis März 135 Flüchtlinge aus Nordkorea nach Südkorea, darunter 39 Männer und 96 Frauen.



Das ist der niedrigste Stand in einem Auftaktquartal seit 2009. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum schrumpfte die Zahl um 41 Prozent.



Als Grund vermutete das Ressort ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren, darunter die verschärften Kontrollen in Nordkorea, die Situation an der nordkoreanisch-chinesischen Grenze sowie die Lage in Ländern, wo sich die Flüchtlinge aufhalten.



Die Zahl der nach Südkorea eingereisten Flüchtlinge aus Nordkorea hatte seit 2000 ständig zugenommen, bevor 2009 mit 2.914 Personen der Höhepunkt erreicht wurde. Seitdem sinkt die Zahl.