Regierung präsentiert Maßnahmen zur Eindämmung von Corona-Infektionen von medizinischem Personal

Die Regierung hat weitere Maßnahmen ausgearbeitet, um Infektionen des medizinischen Personals mit dem neuartigen Coronavirus zu verhindern.Nach Regierungsangaben sind mit Stand von 0 Uhr am Freitag 241 Beschäftigte im Gesundheitsbereich in Südkorea mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.66 Personen steckten sich im Zuge der Behandlung von Patienten und drei in Stationen für Covid-19-Tests an. 32 wurden in Krankenhäusern, wo Masseninfektionen vorkamen, infiziert.Um eine Verbreitung von Infektionen in medizinischen Einrichtungen und beim medizinischen Personal zu verhindern, werden die Tele- und Videotherapie erweitert. Wer an einer Erkältung oder chronischen Krankheiten wie Bluthochdruck leidet, kann sich auf diese Weise Medikamente verschreiben lassen.Notfallpatienten mit leichten Symptomen sollen in einer Teststation auf Covid-19 getestet werden, bevor sie sich zur Notfallaufnahme begeben. Schwerkranke mit Atemwegssymptomen werden in einem isolierten Raum der Notfallstation erste Hilfe erhalten und auf das Virus getestet.