Börse in Seoul startet mit kräftigem Plus in die Woche

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse ist mit einem kräftigen Plus in die Woche gestartet.Der Leitindex Kospi rückte um 3,85 Prozent auf 1.791,88 Zähler vor und konnte damit bereits den dritten Handelstag in Folge zulegen.Huh Jae-hwan von Eugene Investment nannte gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap die Hoffnung auf eine Einigung zwischen Russland und Saudi-Arabien über die Drosselung der Öl-Fördermenge als Kurstreiber.Seo Sang-young vom Kiwoom Securities zufolge habe der Kospi aufgrund der Nachricht einen Schub bekommen, dass der gegen Ebola entwickelte Wirkstoff Remdesivir von Gilead Sciences zur Behandlung von Covid-19 eingesetzt werden könnte. Das Unternehmen hatte am Samstag gemeldet, dass bereits klinische Studien mit tausenden Patienten weltweit durchgeführt würden.