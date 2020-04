Südkorea und Großbritannien erörtern Zusammenarbeit wegen Covid-19

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha und ihr britischer Amtskollege Dominic Raab haben die bilaterale Zusammenarbeit wegen der Infektionskrankheit Covid-19 erörtert.Kang bat in dem Telefongespräch am Montag zunächst darum, dem auf eine Intensivstation verlegten Premierminister Boris Johnson Genesungswünsche auszurichten, teilte ihr Ministerium mit.Die Chefdiplomatin habe anschließend die Notwendigkeit unterstrichen, die bilaterale Kooperation aufrechtzuerhalten. Direkte Flugverbindungen zwischen beiden Ländern sollten bestehen bleiben, damit es trotz der Covid-19-Krise nicht zu Störungen im Austausch komme.Ihr britischer Kollege habe um Unterstützung für Londons Pläne gebeten, die Corona-Testkapazitäten auszubauen. Auch wolle die britische Regierung Südkoreas Diagnose-Kits kaufen.Auf Kangs Vorschlag, die Flugverbindungen aufrechtzuerhalten, habe Raab wohlwollend reagiert. Er habe in diesem Zusammenhang erwähnt, dass letzte Woche britische Staatsbürger aus Laos über den südkoreanischen Flughafen Incheon zurückgebracht worden seien, hieß es.