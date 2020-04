Internationales Frankreich will an Südkoreas Know-how für Covid-19-Bekämpfung teilhaben

Frankreich hat darum gebeten, an Südkoreas Know-how für die Bekämpfung von Covid-19 teilhaben zu dürfen.



Das teilte das südkoreanische Transportministerium mit.



Der französische Transportminister Jean-Baptiste Djebbari habe am Montag in einem Telefongespräch mit seiner Amtskollegin Kim Hyun-mee um entsprechende Unterstützung gebeten. Beide hätten vereinbart, im Kampf gegen Covid-19 ihre enge Kommunikation aufrechtzuerhalten.



Der französische Minister habe Südkoreas Maßnahmen als beispielhaftes Modell für die Welt bezeichnet und um die Weitergabe von Know-how gebeten, das bei der Bekämpfung des Virus gesammelt worden sei. Für die Erfahrungen im Transportsektor habe er sich dabei in besonderem Maße interessiert.



Kim erläuterte, dass Südkorea die Bewegungsfreiheit zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt und auch den öffentlichen Verkehr nicht unterbrochen habe. Die aktive Mitwirkung der Bürger an der Kampagne für soziale Distanz habe erheblich zur Eindämmung des Virus beigetragen, so die Ministerin.



Auch befolge die Öffentlichkeit die Empfehlungen der Regierung strikt. Die Menschen würden freiwillig Mundschutz tragen, auf Aktivitäten im Freien weitgehend verzichten und besonders auf die Hygiene achten.