55 Südkoreaner kehren mit Chartermaschine aus Kenia zurück

Photo : YONHAP News

Südkoreanische Staatsbürger kehren im Zuge einer internationalen Kooperation mit einer zivilen Chartermaschine aus Kenia zurück.Wie die südkoreanische Botschaft in Kenia mitteilte, sei eine Chartermaschine von Qatar Airways am Montagnachmittag (Ortszeit) mit 125 Menschen aus neun Ländern, einschließlich 55 Südkoreanern an Bord am Flughafen Nairobi Jomo Kenyatta gestartet.Die Botschaft hatte nach Beratungen mit der Koreanergemeinde die Zahl der Rückkehrwilligen erfasst, war aber nicht auf die von der Fluggesellschaft geforderte Zahl von 132 Passagieren gekommen. Daraufhin hatte sie diplomatischen Vertretungen angeboten, unter ihren Landsleuten um Interessenten zu werben. Schließlich fanden sich noch 70 Personen aus acht Ländern, die mitfliegen wollten.Die Maschine flog in die katarische Hauptstadt Doha. Die Südkoreaner werden mit einem anderen Flug von Qatar Airways am Dienstagnachmittag am Flughafen Incheon ankommen. Der Flug bis Incheon kostet 2.500 Dollar pro Kopf, die Kosten tragen die Rückkehrer selbst.Kenia hatte nach der Bestätigung des ersten Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus am 13. März Auslandsflüge vollständig verboten und eine nächtliche Ausgangssperre eingeführt.