Nationales Stadt Seoul will bei Verletzung von Quarantäneregelungen sofort Anzeige erstatten

Die Seouler Stadtverwaltung will Menschen in Selbstquarantäne sofort anzeigen, sollten sie ohne triftige Gründe unerlaubt den Quarantäneort verlassen.



Diese Position begründete die Stadtverwaltung damit, dass die Regierung ab 2. April keine Verletzungen der Regeln der Selbstquarantäne wegen Covid-19 mehr dulden will.



Südkorea verpflichtet seit 1. April alle Einreisenden zu einer zweiwöchigen Selbstquarantäne. Bei einem Verstoß droht eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe von maximal zehn Millionen Won (8.180 Dollar). Ausländer können abgeschoben werden oder eine Wiedereinreise wird ihnen verboten.



Sollten Verstöße gegen die Quarantäneregeln zu weiteren Infektionen führen, will die Stadtverwaltung auch eine strafrechtliche Anzeige erstatten und einen Schadenersatz verlangen.



Das Justizministerium überprüft, einen Polen in Seoul des Landes zu verweisen, der Ende März trotz der häuslichen Quarantäne mehrmals einen Supermarkt in der Umgebung besucht hatte.