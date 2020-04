WHO-Chef bittet Südkoreas Präsident um Mithilfe im Kampf gegen Covid-19

Photo : YONHAP News

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hat den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in um Mithilfe im Kampf gegen die Infektionskrankheit Covid-19 gebeten.Der WHO-Chef habe Moon am Montag in einem Telefongespräch gesagt, dass Südkoreas umfassende Strategie, die aggressives Testen, Diagnostizieren und Nachverfolgen von Kontakten umfasse, sehr effektiv sei. Das teilte Moons Sprecher Kang Min-seok mit.Tedros habe Moon gebeten, seine Amtskollegen weltweit dazu ermutigen, von Südkoreas Beispiel zu lernen.Auch habe er Moon vorgeschlagen, als Repräsentant Asiens eine Grundsatzrede bei der Weltgesundheitsversammlung zu halten. Diese solle im Mai in Form einer Videokonferenz stattfinden. Dies wäre eine gute Gelegenheit, um die südkoreanischen Erfahrungen im Zusammenhang mit Covid-19 weiterzugeben.Präsident Moon habe geantwortet, die Frage über diplomatische Kanäle erörtern zu wollen, auch unter Einbeziehung von Außenministerin Kang Kyung-wha. Er bekräftigte außerdem sein Versprechen, zur Bekämpfung des neuen Coronavirus aktiv beitragen zu wollen.