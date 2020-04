Verteidigungsminister Südkoreas und der USA sprechen über Stationierungskosten

Photo : YONHAP News

Die Verteidigungsminister Südkoreas und der USA haben erneut über die Stationierungskosten gesprochen.Pentagon-Chef Mark Esper schrieb am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter, dass er seinen südkoreanischen Kollegen Jeong Kyeong-doo angerufen habe. Sie hätten über die Wichtigkeit einer fairen Aufteilung der Kosten für die Stationierung von US-Soldaten in Korea gesprochen.Die baldige Unterzeichnung eines fairen, ausgewogenen und umfassenden Abkommens sei entscheidend, twitterte Esper. Den Tweet versah er mit dem Hashtag #KatchiKapshida, dem offiziellen Slogan der Allianz, was "Lasst uns zusammen gehen" bedeutet.Seoul und Washington verhandeln seit September über die Verlängerung ihres Abkommens, dass die Modalitäten der Stationierung von rund 28.500 US-Soldaten in Südkorea regelt. In den bislang sieben Verhandlungsrunden konnte keine Einigung erzielt werden.Unterdessen schickten die US-Streitkräfte in Korea vor einigen Tagen tausende von südkoreanischen Angestellten in einen unbezahlten Urlaub, weil auch eine Einigung über deren Gehälter noch aussteht.