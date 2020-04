Photo : YONHAP News

Südkoreas gelenkte Rakete Bigung ist als erste Lenkwaffe des Landes in den USA anerkannt worden.Laut der südkoreanischen Behörde für Wehrbeschaffung (DAPA) am Dienstag habe Bigung jüngst den Test des US-Verteidigungsministeriums FCT (Foreign Comparative Testing) erfolgreich bestanden.FCT, ein Test für Ausrüstungen und Technologien alliierter Staaten, ist eine Vorbedingung für den Vorstoß auf den US-amerikanischen Waffenmarkt.Bigung, was übersetzt fliegende Pfeile bedeutet, wurde 2016 vom südkoreanischen Verteidigungs-Forschungsinstitut entwickelt. Die Rakete ist mit einem "fire and forget" Lenksystem ausgestattet. Bei dem zielsuchenden System ist nach dem Abfeuern daher keine weitere Steuerung notwendig.