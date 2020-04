Ausländische Einwohner können Maßnahmen für bessere Regierungspolitik vorschlagen

Photo : YONHAP News

Auch ausländische Einwohner können künftig Vorschläge für eine Verbesserung der Regierungspolitik einreichen.Das Innenministerium gab bekannt, dass ein entsprechender Änderungsentwurf für die Bestimmungen zu Vorschlägen von Bürgern und Beamten am Dienstag bei der Kabinettssitzung bewilligt worden sei und noch im April in Kraft treten werde.Südkoreanische Bürger dürfen öffentlich kreative und konkrete Verbesserungsvorschläge für die Regierungsarbeit unterbreiten. Gemäß der geänderten Regelung können dies nun auch ausländische Einwohner tun.Ein Ausländer kann auf dem dafür vorgesehenen Portal (www.epeople.go.kr) nach der Eingabe seiner Registrierungsnummer einen Vorschlag einreichen. Eine solche Nummer erhält jeder, der mindestens 90 Tage lang in Südkorea gelebt hat.