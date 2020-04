Nationales Staatsanwaltschaft will bei Verletzung von Quarantäneregeln Anklage erheben

Die Staatsanwaltschaft will grundsätzlich alle Menschen, die gegen die Quarantänemaßnahmen wegen Covid-19 verstoßen, vor Gericht bringen.



In Gerichtsverfahren wolle sie eine Strafe ohne Bewährung wie eine Haftstrafe fordern, teilte die Oberste Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.



Sollten Menschen in Selbstquarantäne, darunter Eingereiste, die Maßnahmen der Seuchenkontrollbehörde ignorieren und sich absichtlich sowie ständig der Isolierung widersetzen, will die Staatsanwaltschaft sie inhaftieren und gegen sie ermitteln. Dies wird auch erfolgen, sollte man später negativ getestet werden.



Die Oberste Staatsanwaltschaft hatte am 1. April die Staatsanwaltschaften angewiesen, Eingereiste im Falle einer absichtlichen Verletzung der Quarantäneregeln zu verhaften und Ermittlungen einzuleiten. Bisher wurden drei Menschen wegen des entsprechenden Vorwurfs angeklagt.



Gemäß dem abgeänderten Infektionsschutzgesetz droht eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe von maximal zehn Millionen Won, sollten die Vorgaben zur stationären Behandlung oder Quarantäne missachtet werden.