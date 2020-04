Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat heute den vierten Handelstag in Folge zulegen können.Der Hauptindex Kospi rückte um 1,77 Prozent auf 1.823,60 Zähler vor.Laut Huh Jae-hwan von Eugene Investment habe die Hoffnung auf eine verlangsamte Ausbreitung des Coronavirus in den USA und Europa dem Index ins Plus verholfen.Dort hatte sich der Anstieg der Infektionszahlen verlangsamt. In Südkorea wurden den zweiten Tag in Folge weniger als 50 Neuinfektionen gemeldet.