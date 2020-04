Japan erklärt wegen Coronavirus Notstand in sieben Regionen

Photo : YONHAP News

Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe hat den Notstand für Tokio und sechs weitere Präfekturen ausgerufen.Das wurde am Dienstag bei einer Regierungssitzung zu Covid-19 beschlossen. Auch über Kanagawa, Saitama und Chiba sowie Osaka, Hyogo und Fukuoka wurde der Notstand verhängt.Die Maßnahme tritt heute in Kraft gilt bis zum 6. Mai. In den betroffenen Regionen dürfen Gouverneure strengere Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 treffen. Jedoch dürfen sie keine Gesetze außer Kraft setzen oder Gesetzesbrecher bestrafen.Mit Stand vom Montag wurden in Japan mehr als 3.900 bestätigte Infektionen und mindestens 80 Tote im Zusammenhang mit dem neuen Coronavirus gemeldet.