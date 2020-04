Internationales Mitarbeiter koreanischen Großunternehmens in Deutschland mit Coronavirus infiziert

Ein Mitarbeiter der Niederlassung eines südkoreanischen Großunternehmens in Deutschland ist positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden.



Wie festgestellt wurde, beschloss das Unternehmen nach der Bestätigung der Ansteckung des Mitarbeiters am Dienstag (Ortszeit), das gesamte Firmengebäude nahe Frankfurt von Mittwoch bis 21. April abzusperren. Alle Mitarbeiter müssen von zu Hause arbeiten.



In dem Gebäude sind die deutsche Niederlassung des Unternehmens und dessen Hauptquartier in Europa angesiedelt. Etwa 250 Personen arbeiten dort.



Das südkoreanische Außenministerium teilte am Montag mit, dass bisher insgesamt neun Südkoreaner in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet worden seien.