Außenminister Südkoreas und der VAE diskutieren über Kooperation im Kampf gegen Covid-19

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas und der Vereinigten Arabischen Emirate haben am Dienstag ein Telefongespräch geführt, um über die Kooperation im Kampf gegen das neuartige Coronavirus zu diskutieren.Das Telefonat erfolgte, nachdem Südkorea Mitte März 51.000 Probenahme-Kits in die VAE exportiert hatte.Während des Gesprächs mit Außenministerin Kang Kyung-wha bedankte sich der Außenminister der VAE, Scheich Abdullah bin Zayed Al Nahyan, für die sofortige Unterstützung der südkoreanischen Regierung. Dank Südkoreas Unterstützung reagiere sein Land erfolgreich auf den Covid-19-Ausbruch, sagte er.Beide Minister betonten die Wichtigkeit der internationalen Kooperation für die Bewältigung der Corona-Pandemie. Sie versprachen, dass beide Länder auf der Grundlage ihrer speziellen strategischen Partnerschaft die schwierige Zeit gemeinsam meistern würden.Kang führte auch mit Moldawiens Außenminister Olec Tulea ein Telefongespräch und sprach mit ihm über die Kooperation bei der Reaktion auf Covid-19.Tulea äußerte Besorgnis über die Ausbreitung des Coronavirus in seinem Land und bat Südkorea um die Weitergabe dessen Erfahrungen bei der Eindämmung und die Kooperation für die Einfuhr von Schutzgütern.