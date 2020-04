Präsident Moon spricht am Telefon mit Regierungschefs von Australien und Polen über Covid-19

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Dienstag mit den Regierungschefs von Australien und Polen am Telefon über die Infektionskrankheit Covid-19 gesprochen.Der australische Premierminister Scott Morrison habe Südkorea um Unterstützung für den Import von Testkits und weiterer medizinischer Ausrüstung gebeten, teilte Moons Sprecher Kang Min-seok mit.Moon habe geantwortet, dass seine Regierung alle Anfragen über diplomatische Kanäle wohlwollend prüfen wolle. Auch habe er betont, einen grundlegenden Austausch aufrechtzuerhalten. Morrison habe dieser Notwendigkeit zugestimmt und ein virtuelles Spitzengespräch in diesem Jahr vorgeschlagen.In dem Telefonat mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda habe sich Moon dafür bedankt, dass südkoreanische Geschäftsleute weiterhin einreisen dürfen. Auch habe er um ein beständiges Interesse gebeten, damit koreanische Unternehmensvertreter in Polen einreisen könnten.Der polnische Präsident habe Südkorea als weltweite Nummer eins im Umgang mit dem Coronavirus beschrieben. Polen hoffe, südkoreanische Testkits und andere Ausrüstung für Quarantänemaßnahmen aus Südkorea beziehen zu können.Auch ihm habe Moon gesagt, dass alle über diplomatische Kanäle gerichteten Anfragen wohlwollend überprüft würden.