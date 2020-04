Korean Air schickt 70 Prozent seiner Mitarbeiter in Zwangsurlaub

Photo : YONHAP News

Südkoreas größte Luftfahrtgesellschaft Korean Air schickt rund 70 Prozent ihrer Mitarbeiter wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in den Zwangsurlaub.Wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab, müssten die Angestellten im Inland vom 16. April bis 15. Oktober Zwangsurlaub nehmen.Die Angestellten würden in dem Zeitraum gemäß dem Arbeitsgesetz 70 Prozent des regulären Lohns ohne Bonus und Zuschüsse erhalten. Korean Air wird dabei von der Regierung mit Zuschüssen für die Aufrechterhaltung von Arbeitsplätzen unterstützt.Zuvor hatten die Topmanager des Konzerns beschlossen, auf bis zu 50 Prozent ihres Gehalts zu verzichten.