Südkorea verschärft Einreisebeschränkungen für Ausländer

Die südkoreanische Regierung will Einreisebeschränkungen für Ausländer verstärken.Für Staatsangehörige von Ländern, die die Einreise von Südkoreanern verbieten, würde die visafreie Einreise nach Südkorea vorübergehend eingestellt. Die Einreise von Ausländern in nicht dringlichen Fällen würde ebenfalls beschränkt werden, sagte Premierminister Chung Sye-kyun bei der heutigen Sitzung des Katastrophenhauptquartiers in Seoul.Das Prinzip der Offenheit würde aufrechterhalten werden. Die Beschränkungen würden jedoch auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit verstärkt werden, sagte der Premier.Die Maßnahme begründete Chung mit der zunehmenden Zahl von importierten Covid 19-Infektionsfällen. Südkorea stellt seit dem 1. April alle Einreisenden unter eine zweiwöchige Quarantäne. Laut Chung reisten trotzdem jeden Tag über 5.000 Menschen aus dem Ausland ein. In den letzten Tagen sei der Anteil der importierten Infektionsfälle auf die Hälfte der Neuinfektionen gestiegen, hieß es.