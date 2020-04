Reuters: Nach offiziellen Angaben kein Covid-19-Fall in Nordkorea

Photo : YONHAP News

In Nordkorea gibt es laut den offiziellen Angaben weiterhin keinen Covid-19-Fall.Das habe Nordkoreas Gesundheitsministerium in einem wöchentlichen Bericht für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärt, meldete die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag.Laut WHO-Angaben verfüge Nordkoreas nationales Testlabor in Pjöngjang über die Kapazitäten, um Menschen auf das neue Coronavirus zu testen.In dem nordkoreanischen Bericht werde der für Nordkorea zuständige WHO-Vertreter Edwin Salvador zitiert, demzufolge mit Stand vom 2. April 709 Menschen, darunter elf Ausländer, auf Covid-19 getestet worden seien. Einen positiven Test habe es nicht gegeben.Laut dem WHO-Vertreter befänden sich 509 Menschen in Quarantäne, darunter zwei Ausländer.Seit dem 31. Dezember seien rund 28.800 Menschen in Nordkorea aus der Quarantäne entlassen worden, darunter 380 Ausländer.