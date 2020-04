Samsung schließt Waschmaschinenfabrik in USA erneut

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat angesichts der Covid-19-Ausbreitung seine Waschmaschinenfabrik im US-Bundesstaat South Carolina erneut geschlossen.Ein Vertreter des Unternehmens verkündete am Mittwoch die Entscheidung, mit Rücksicht auf die Gesundheit und Sicherheit der Belegschaft die Fabrik in Newberry County ab Mittwoch bis 19. April vorläufig zu schließen.Samsung hatte das Werk bereits vom 3. bis 5. April geschlossen, nachdem zwei dortige Mitarbeiter positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden waren. Die Produktion war am Montag wieder aufgenommen worden.Der Konzern überprüft außerdem, seine Fernseher-Fabrik in der mexikanischen Stadt Tijuana nächste Woche dichtzumachen.