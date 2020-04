Erster Corona-Todesfall in Seoul

Photo : YONHAP News

In Seoul ist erstmals ein Covid-19-Infizierter verstorben.Die Verwaltung des Stadtteils Mapo teilte mit, dass ein 44-jähriger Mann am Dienstag im Krankenhaus verstorben sei. Bei ihm sei am 19. März die Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden.Wie verlautete, habe der Patient an Lungenkrebs gelitten.Nach weiteren Angaben arbeitete seine Frau in einem Callcenter im Viertel Guro, wo Anfang März Masseninfektionen vorkamen. Nachdem sie sich mit dem Virus angesteckt habe, seien der Mann und ihre beiden Kinder positiv getestet worden.Die Frau und ein Sohn konnten das Krankenhaus gesund verlassen. Ein weiteres Kind wird noch im Krankenhaus behandelt.